Глава Представительства НАТО в Украине поддержал «формулу Штайнмайера»

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию «в полном объеме выполнить свои обязательства».

В представительстве Североатлантического альянса (НАТО) в Украине поддержали усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование «формулы Штайнмайера».

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает корреспондент hromadske.

«НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию», — заявил глава Представительства НАТО в Украине.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию «в полном объеме выполнить свои обязательства».

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Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

Согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет возле Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичного обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

Президент пояснил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предполагает признания Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе «под дулами пулеметов».

Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

6 октября в Киеве и многих других городах Украины состоялись акции, участники которых выступали против реализации «формулы Штайнмайера».