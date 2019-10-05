В Измаиле в ближайшее время начнет работать пограничный отряд морской охраны

Измаильский отряд будет охранять государственную границу на речном участке Дуная и в отдельной части Черного моря.

В Измаиле в ближайшее время начнет работать отряд Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, который будет обеспечивать охрану госграницы на речном участке Дуная и в отдельной части Черного моря.

Как говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы, уже назначен командир отряда - капитан 1-го ранга Олег Шикша, который в 2015-2017 годах руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в зоне проведения антитеррористической операции.

"Новосозданный Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Также при комплектовании экипажей кораблей и катеров новосозданного отряда предпочтение отдается морским пограничникам, которые имеют опыт патрулирование речного участка, знают особенности навигации Дуная и отдельных районов Черного моря.

В пограничной службе напомнили, что в феврале 1996 года на базе бригады речных кораблей ВМС Украины была сформирована Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей. Несмотря на трудные экономические условия, корабли и катера ежедневно выполняли задачи по охране государственной границы Украины на Дунае - от стыка границ трех государств (Украины, Молдовы и Румынии) до выхода в Черное море.

В начале 2000-х Измаильская бригада была расформирована. Ее корабли и катера вошли в состав Одесского отряда морской охраны. Также, учитывая особенности и специфику охраны южных рубежей Украины на реке Дунай, затем был создан Измаильский отряд Морской охраны, который существовал до 2011 года. В рамках одной из реформ службы Измаильский отряд Морской охраны был расформирован. И уже в 2019 году Кабинет министров своим распоряжением постановил образовать Измаильский отряд Морской охраны ГПСУ.