Почти две трети украинцев не могут оценить «формулу Штайнмайера»

23% выступают против этой формулы, 18% - поддерживают её.

60% украинцев не могут сформулировать свое отношение к так называемой «формуле Штайнмайера» как инициативе относительно решения конфликта на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы «Рейтинг».

«Две трети (60%) опрошенных не смогли оценить инициативу мирного урегулирования, известную как «формула Штайнмайера». 23% высказались против этой идеи, 18% - поддержали ее», - говорится в результатах.

Опрос проводился 21-25 сентября в форме личного интервью (face-to-face). Исследование охватило 2000 респондентов из числа населения Украины. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Имеющийся закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский подчеркнул, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».