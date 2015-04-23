Global Auto Card - инновационный продукт для автолюбителей

Участники пресс-конференции рассказали о продукте, пообщались с журналистами и поговорили о ценности проекта для автолюбителей.

Как сообщил Игорь Дорошенко, Председатель Правления ПАО «БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ»: «Global Auto Card - это уникальное предложение для настоящих автолюбителей. Программа создана для того, чтобы расширить возможности для клиентов и объединить в себе широкий функционал, который предлагает банк и целый спектр дополнительных преимуществ от партнеров проекта, которые стали доступными для использования. Мы продолжаем активно развивать линейку карточных ко-бренд проектов, поэтому предложили продукт, аналогов которому нет на рынке Украины».

Банк Михайловский предлагает держателям карт GLOBAL AUTO CARD кредитный лимит до 50 000 грн, льготный период использования кредитных средств до 60 дней (0,001% годовых) на операции по оплате в торговой сети и сети Интернет, высокий уровень безопасности денежных средств благодаря технологии бесконтактного чипа PayPass , а также бесплатное оформление карты и снятие собственных средств без комиссий в банкоматах Банка и сети «АТМоСфера».

Компания «Ассистанс-Сервис» предоставляет клиентам бесплатный автомобильный ассистанс 24/7 (техническую помощь владельцам авто и широкий перечень услуг Консьерж-сервиса).

От СК «Арсенал Страхование» держатели карт получают медицинскую помощь в случае ДТП, 15 дней бесплатного КАСКО, страхование от несчастных случаев на транспорте и сервис возврата утерянных вещей «Берегиня».

Также владельцы карт имеют возможность пользоваться общей программой лояльности Shell - SMART от компании АЗС «Shell» и Банка Михайловский, что включает в себя:

• скидку на топливо в сети АЗС «Shell» до 0,50 грн / литр

• начисление 1000 приветственных SMART - баллов сразу после оформления платежной карточки, а также начисления SMART - баллов за покупки по карте для обмена их на подарки по программе лояльности Shell - SMART (за каждые 20 грн покупок по карте начисляется 1 SMART - балл).

Подробная информация о продуктах на сайте Банка Михайловский http://www.mbank.kiev.ua (Лиц. НБУ № 268 от 14.06.2013 г.) и по телефону Контакт Центра 0800-30-40-40 (звонки бесплатные в пределах Украины).