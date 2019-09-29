"Оккупанты боятся нас": Бекиров обратился к крымским татарам с мощной речью (видео)

Бекиров отметил, что будет помогать политзаключенным и делать все, что в его силах.

Крымско-татарский активист Эдем Бекиров, освобожденный из российского плена в рамках обмена удерживаемыми лицами, заявил, что крымские татары должны бороться с удвоенной силой, чтобы все политзаключенные вернулись домой.

Об этом активист заявил в видеообращении на встрече общественного объединения "Крымская солидарность".

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Бекиров отметил, что будет делать всё, что в его силах, и всячески помогать крымским татарам, в частности, политзаключенным.

"Они принесли чистоту нашего народа даже в те казематы, в которых они находятся. Они донесли всему миру, что крымскотатарский народ чистый, добродушный, миролюбивый, без агрессии или террористических уклонов, в которых нас хотят обвинить", - сказал он.

Освобожденный активист выразил поддержку родным политзаключенных крымских татар и украинцев. "Надо бороться теперь с двойной силой, чтобы все наши ребята вернулись домой. Ребята, которые сегодня сидят, показали пример всем крымским татарам, что не надо бояться ничего, нужно выходить на суды. Ведь это неимоверная сила. Они (российская оккупационная власть - УНИАН) боятся нас, а не мы их. Они боятся вот этих ребят, потому что они их не сломали и не смогут сломать никогда", - подчеркнул Бекиров.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвинили в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Европейский суд по правам человека требовал от властей РФ поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить необходимые медицинские обследования и помощь, однако российские тюремщики удерживали его в СИЗО.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами Бекиров вернулся в Украину. В РФ он остается в статусе обвиняемого.

10 сентября в Киеве Бекирову провели операцию на сердце.