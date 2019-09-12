Врачи даже не смотрели: защита Бекирова намерена подавать сразу несколько жалоб в ЕСПЧ на действия ФСБ

У защиты есть все основания для подачи сразу нескольких жалоб в Европейский суд по правам человека, учитывая безосновательное взятия Бекирова под стражу, внепроцессуальное отобрание ДНК, а также действия врачей.

Врачи, которые обследовали освобожденного из российского плена активиста Эдема Бекирова в оккупированном Крыму, составляли медицинские заключения, не глядя на него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Бекирова Алексей Ладин.

"Все понимали, что он является инвалидом, что человеку будет очень сложно или невозможно находиться в СИЗО. Поэтому следствие предоставило доказательства того, что он может находиться под стражей, стандартную справку от психиатра, на которой было напечатано, что он вменяем. А от руки психиатр дописал "содержаться под стражей может". И вот на основании этого "великого" медицинского заключения Бекирова был помещен в СИЗО", - сказал адвокат.

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Он отметил, что защита активно боролась за то, чтобы изменили меру пресечения Бекирову. По его словам, из 3 томов уголовного дела один - это копии медицинских документов, которые предоставили адвокаты.

По словам Ладина, в течение двух месяцев Бекирова не переводили даже в медсанчасть СИЗО, а врачи изолятора уверяли, что он может находиться в общей камере под круглосуточным видеонаблюдением.

Как отметил адвокат, подконтрольный Кремлю суд не учел и доводы независимых врачей, которые составили медицинские заключения о том, что болезни Бекирова входят в перечень как препятствующие содержанию под стражей.

Он подчеркнул, что Европейский суд по правам человека неоднократно выносил решения о том, что Бекирову должны провести надлежащие обследования и при необходимости изменить меру пресечения.

"Российская Федерация, к моему сожалению, все эти решения игнорировала, обследования были формальными, его вывозили на полчаса в больницу, врач, не глядя на него, составляет медицинские документы и пишет, что у него все хорошо, и Бекирова доставляют обратно", - сказал Ладін.

Адвокат подчеркнул, что у защиты осталось очень много вопросов к врачам больницы, обследовавших Бекирова, и до врачей СИЗО, которые в течение 8 месяцев говорили, что у него удовлетворительное состояние здоровья и он может содержаться в СИЗО.

Кроме того, адвокаты намерены обжаловать и действия сотрудников ФСБ РФ, которые внепроцессуально взяли образцы ДНК, после чего их нашли на скотче, которым была обмотана одна из упаковок взрывчатки.

"По этому поводу было написано заявление о совершении преступления. Конечно же, было отказано в возбуждении уголовного дела. Но защита продолжит добиваться и устанавливать истину. Если будет необходимо, то дойдем до Европейского суда по правам человека", - заявил Ладин.

Кроме того, по его словам, у защиты есть все основания для подачи сразу нескольких жалоб в ЕСПЧ, учитывая безосновательное взятия Бекирова под стражу, внепроцессуальное отобрание ДНК, а также действия врачей, которые обследовали его.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвинили в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце.

Европейский суд по правам человека потребовал от властей РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить ему медицинское обследование.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

8 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, несмотря на доводы адвокатов о том, что Бекиров-за тяжелого состояния здоровья не сможет скрываться от следствия, принял решение продлить ему арест до 11 октября.

27 августа так называемый "Центральный райсуд Симферополя изменил меру пресечения Бекирову - отпустил из СИЗО под обязательство явки в суд.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами Бекиров вернулся в Украину.

10 сентября в Киеве Бекирову сделали операцию на сердце.