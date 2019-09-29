Правозащитники бьют тревогу из-за состояния здоровья заключенных РФ крымских татар

Незаконно арестованных крымских татар содержат в покрытых плесенью камерах, кормят едой с тараканами и дают воду со специфическим запахом.

Состояние здоровья политзаключенных крымских татар ухудшается из-за условия содержания в СИЗО в России и оккупированном Крыму.

Об этом сообщила юрист Эльвина Семедляева на встрече общественного объединения "Крымская солидарность".

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"Состояние здоровья Джемиля Гафарова сейчас критическое, он нуждается в срочной медицинской помощи. Также: Сервет Газиев, Асан Яник, Энвер Умеров и Арсен Джеппаров, у всех есть осложнения после пребывания в СИЗО. Условия в СИЗО оставляют желать лучшего, питание не соответствует никаким нормам и стандартам, они описывают еду и воду, которую им дают, и говорят, что вода иногда имеет специфический вкус и запах, а в пище присутствуют тараканы, поэтому некоторые практически остаются голодными", - рассказала она.

По словам Семедляевой, крымские татары рассказывают, что в камерах очень сыро, по стенам течет вода и повсюду плесень. Из-за таких условий у некоторых узников появились проблемы с дыханием.

Юрист отметила, что политзаключенные направляют жалобы руководству СИЗО, которое, вместо улучшения условий содержания, отправляет крымских татар в карцер.

"Адвокаты также направляют жалобы, но руководство на них не реагирует. Все эти нарушения фиксируются как семьями политзаключенных, так и их адвокатами. ЕСПЧ рассматривает такое обращение, как пытки, а в некоторых случаях - как унижение человеческого достоинства", - добавила она.