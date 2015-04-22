Артемовский горсовет признал Россию страной-агрессором

Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель начальника управления внутренних дел Донецкой области Илья Кива.

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"Артемовский городской совет принял очень важное решение о признании России страной агрессором! Слава Украине! Смерть ворогам! Штаб обороны Артемовска и дальше будет работать над Украинизацией Донбасса!" – написал он.

Отметим, что ранее Россию страной-агрессором признали в Славянске и в Станице Луганской.