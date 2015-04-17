Станично-Луганский райсовет признал Россию агрессором, а "ЛНР" - террористами

Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

"В сессии приняли участие 21 депутат (кворум составляет 19 человек), двое из которых воздержались, а остальные проголосовали "за". Вопрос о признании России агрессором, а "ЛНР" - террористической организацией рассматривался последним и сопровождался горячими дискуссиями. Впрочем, в итоге депутаты приняли практически единогласное решение", - говорится в сообщении.

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По словам Москаля, решение Станично-Луганского районного совета очень показательное, так как район больше всех в области пострадал от военных действий, а райцентр расположен на самой линии разграничения (до ближайшего блокпоста террористов от РГА меньше километра, до оккупированного Луганска - 12 км), поэтому влияние так называемой ЛНР здесь ощутимо.