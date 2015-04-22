В Херсоне пьяные милиционеры устроили драку в ночном клубе - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "Центр журналистских расследований".

"15 апреля в Украине отмечали День работника уголовного розыска. Отметить это событие решили работники Суворовского РОВД Херсона, и пошли "тусить" в ночной клуб "Ego", - написал в Facebook пользователь Дмитрий Акулов.

"Они долгое время отдыхали в стрип-холле и добрались до состояния, когда море по колено, а все проходящих мимо и посмотревших косо на твою кепку нужно неистово избить до полусмерти, что, собственно, и произошло", - добавил он.

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Как рассказали Акулову очевидцы событий, "один из посетителей заведения, 44-летний Константин Катанов стал жертвой нескольких поддатых сотрудников милиции и был избит до такого состояния, что сейчас лежит с многочисленными гематомами и сотрясением в областном отделении нейрохирургии".

"Помимо Катанова был избит и владелец ночного клуба, пытавшийся разнять драку", - добавил Акулов.

На сайте управления МВД в Херсонской области 21 апреля появилось сообщение о том, что прокуратура Херсонской области открыла уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками Суворовского райотдела.

"По указанию начальника УМВД Артура Мерикова инспекцией по личному составу УМВД проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств конфликтной ситуации между милиционерами и гражданскими лицами. По результатам расследования виновные будут привлечены к ответственности", - сказано в сообщении.