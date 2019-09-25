Кабмин создал комиссию, которая будет расследовать причины масштабных ДТП под Одессой и Житомиром

Министру инфраструктуры Владиславу Криклию до конца этой недели необходимо подать план первоочередных мер по предотвращению подобных ДТП.

Кабинет министров Украины создал специальную группу для расследования причин дорожно-транспортных происшествий, которые произошли 21 и 22 сентября и в результате которых погибли 18 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге по завершении заседания правительства.

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«Мы сегодня создали специальную группу, которая будет расследовать те аварии, которые произошли, в которых погибло много людей, для того, чтобы понять их причины, чтобы понять, как так случилось», - сказал он.

По его словам, сегодня он поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию до конца этой недели представить план первоочередных мероприятий, чтобы подобные случаи происходили как можно реже.

«Вообще желательно, чтобы их не было», - подчеркнул Гончарук.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли девять человек, еще четверо были госпитализированы. Водитель грузовика задержан.

22 сентября неподалёку от села Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области водитель DAF с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремча», который стоял на обочине дороги. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы.

23 сентября президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование указанных ДТП и принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.