В Украине начались учения ВСУ по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии

Комплекс мер стратегического командно-штабного учения «Казацкая воля-2019» пройдет на всей территории государства.

Сегодня, 24 сентября в Вооруженных Силах Украины под руководством начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начались стратегическое командно-штабные учения с органами военного управления ВСУ и другими составляющими сил обороны Украины с привлечением войск (сил) «Казацкая воля-2019».

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Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Отмечается, что главной целью учений «Казацкая воля-2019» является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по классификации НАТО) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

К учениям будут привлекаться структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.

Комплекс мер стратегического командно-штабного учения «Казацкая воля-2019» пройдет на всей территории государства.