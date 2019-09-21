В России на марше за мир в Украине задержали троих человек (фото)
20:50, 21 сентября 2019Общество
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Участники мероприятия требовали прекратить все военные действия.
В акции приняли участие около 30 человек / twitter.com/merr1k
В российском Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины.
Об этом сообщает издание «Медуза».
Читайте такжеЗа сутки четверо украинских бойцов получили травмы и ранения на ДонбассеОтмечается, что марш был приурочен к Международному Дню мира. Участники требовали прекратить все военные действия. В акции приняли участие около 30 человек.
Участники акции прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а затем по Исаакиевской площади до Адмиралтейства.
Там некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных был плакат с надписью «Give peace a chance» (Дайте миру шанс – ред.).
Участники держали в руках разноцветные шарики./ Медуза
Как ранее сообщал УНИАН, ФСБ оккупированного Крыма заявила о задержании двух украинцев.
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