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В России на марше за мир в Украине задержали троих человек (фото)

20:50, 21 сентября 2019
Общество
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В акции приняли участие около 30 человек / twitter.com/merr1k

Об этом сообщает издание «Медуза».

Читайте такжеЗа сутки четверо украинских бойцов получили травмы и ранения на ДонбассеОтмечается, что марш был приурочен к Международному Дню мира. Участники требовали прекратить все военные действия. В акции приняли участие около 30 человек.

Участники акции прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а затем по Исаакиевской площади до Адмиралтейства.

Там некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных был плакат с надписью «Give peace a chance» (Дайте миру шанс – ред.).

Участники держали в руках разноцветные шарики./ Медуза

Как ранее сообщал УНИАН, ФСБ оккупированного Крыма заявила о задержании двух украинцев.

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Теги: #Россия#задержание