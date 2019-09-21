В России на марше за мир в Украине задержали троих человек (фото)

Участники мероприятия требовали прекратить все военные действия.

В российском Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины.

Об этом сообщает издание «Медуза».

Читайте такжеЗа сутки четверо украинских бойцов получили травмы и ранения на ДонбассеОтмечается, что марш был приурочен к Международному Дню мира. Участники требовали прекратить все военные действия. В акции приняли участие около 30 человек.

Участники акции прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а затем по Исаакиевской площади до Адмиралтейства.

Там некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных был плакат с надписью «Give peace a chance» (Дайте миру шанс – ред.).

Как ранее сообщал УНИАН, ФСБ оккупированного Крыма заявила о задержании двух украинцев.