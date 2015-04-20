Аваков про цели украинско-американских учений: Войны выигрывают не оружием, а умением

Участники украинско-американских учений «Фиарлес Гардиан-2015», которые стартовали на Яворовском полигоне, будут отрабатывать взаимодействие и связь между собой.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочей поездки в Львовскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

От Украины в учениях примут участие военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии, со стороны США - 290 десантников.

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По словам Авакова, украинская техника есть, и она неплохая. Однако чрезвычайно важно обеспечить координацию Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и других правоохранительных структур во время ведения боевых действий, подчеркнул он.

"Самое главное, что будут отрабатывать участники учений - это связь и взаимодействие между собой. Войны выигрывают не оружием, а умением", - отметил Аваков.