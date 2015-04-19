Во Львове мужчина "заминировал" квартиру соседей

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 18 апреля в 22:56 неизвестный на телефон дежурного Львовского городского управления милиции сообщил о том, что квартира на улице Медовой Пещеры во Львове заминирована и будет осуществлен взрыв. Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигалось.

На место происшествия были направлены основные подразделения сил гражданской защиты области и города Львова в составе 19 человек и 6 единиц техники.

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Место события было ограждено, выставлена охрана, прекращен доступ посторонних лиц. Работниками ГУ МВД Украины во Львовский области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан человек, предоставивший ложное сообщение о совершении взрыва. Им оказался сосед жильцов «заминированной» квартиры.

Работы на месте происшествия завершены в 23:35, взрывного устройства не обнаружено.

Правоохранители устанавливают мотивы, по которым мужчина предоставил ложное сообщение о заминировании.