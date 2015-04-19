На Львовщине милиционера привязали к телеге и 13 километров волочили по дороге

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, 18 апреля в 22.30 в Радеховский райотдел милиции поступило сообщение от 25-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что видел, как мимо него проехала телега, запряженная двумя лошадьми, а из-под телеги свисало человеческое тело.

На указанном месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили куртку со следами крови. В кармане куртки находилось удостоверение капитана милиции, работника Радеховского райотдела милиции.

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На дороге правоохранители обнаружили фрагменты человеческого тела. По предварительным выводам экспертов, подобные следы могли остаться в результате волочения тела человека по твердому покрытию дороги. «Погибшего коллегу работники милиции обнаружили в мелиоративном рву на границе с соседним районом», - говорится в сообщении.

Выясняя обстоятельства гибели милиционера, работники Радеховского райотдела установили место происшествия, а также лиц, подозреваемых в совершении этого преступления, - 53-летнего жителя Радеховского района и 26-летнего жителя Сокольского района Львовской области. Кроме того, работники милиции выяснили, что тело погибшего волочили 13 километров, сообщили в ОСО.

Подозреваемые задержаны. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, в ходе которых будут выяснены обстоятельства гибели милиционера. Расследование преступления находится на контроле руководства милиции Львовской области.