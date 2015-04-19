ООН: более 1,2 миллиона украинцев покинули свои дома за год конфликта на Донбассе

За год с начала конфликта на Донбассе свои дома покинули более 1,2 млн человек.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter Организация Объединенных Наций (ООН).

"Украина: спустя год после начала конфликта число внутренне перемещенных лиц - 1 228 090, из них 154 635 - дети", - говорится в сообщении.

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В то же время в организации отмечают, что всего на востоке Украины пострадали 5 миллионов человек, из них - около 1,7 млн детей. За последний год погибли 65 детей, еще 174 ребенка получили ранения.

Украина: спустя год после начала конфликта число внутренне перемещенных лиц - 1 228 090, из них 154 635 - дети pic.twitter.com/Kak9OGjekT - ООН (@UnitedNationsRU) April 19, 2015

Как ранее сообщал УНИАН, помощник генсека ООН по правам человека Шимонович в конце мая посетит Украину. Шимонович намерен побывать в восточных районах, находящихся под контролем вооруженных групп.