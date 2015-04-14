Помощник генсека ООН по правам человека Шимонович в конце мая посетит Украину



Об этом говорится в сообщении Центра новостей ООН.

«Помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович в конце мая отправится в Украину», - сказано в сообщении.

Шимонович намерен побывать в восточных районах, находящихся под контролем вооруженных групп.

«В интервью Радио ООН Иван Шимонович приветствовал поддержание режима прекращения огня на востоке Украины. Вместе с тем он отметил, что этот режим периодически нарушается», - говорится в сообщении.

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Шимонович отметил необходимость того, чтобы прекращение огня перешло в устойчивый мир. «А прийти к политическому урегулированию конфликта могут помочь положения Минского соглашения», - заявил Шимонович.

Он сообщил, что в начале июня миссия ООН, отслеживающая нарушения прав человека в Украине, представит свой очередной доклад.