Какое свадебное платье выбрать: названы тренды следующего сезона (видео)
Обнаженные плечи, массивные детали и как можно больше вышивки - дизайнеры пошли на помощь невестам и презентовали новые коллекции свадебных образов.
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В чем идти под венец в следующем сезоне, чтобы не отставать от трендов, говорится в сюжете ТСН.
Минимализм и утонченность - главный тренд этого свадебного сезона. В свадебной, как и в повседневной моде, говорит дизайнер Андре Тан, не нужно бояться экспериментов.
Если не вышивка, то разнообразные кисточки, кружево тоже в тренде свадебного сезона. Также сейчас очень модный стиль бохо, в котором много этнических орнаментов.
Кроме того, традиционную фату плавно вытесняют банты, обручи и минималистичные украшения в волосы.
Раньше стилисты составили список антитрендов 2019 года, среди которых свитера-платья, яркий маникюр и пуховики с натуральным мехом.