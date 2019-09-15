В Харькове в столкновениях пострадали двое полицейских, 17 человек доставлены в отдел

По фактам нарушений общественного порядка после Марша равенства открыты два уголовных производства и составлен админпротокол.

В Харькове в ходе столкновений, произошедших в центре города после Марша равенства, пострадали двое сотрудников полиции, в Шевченковский отдел полиции доставлены 17 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в Харькове. Во время конфликта они оказывали сопротивление полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских. Один из них с ожогами глаз доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По факту событий следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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По факту хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.

Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, 17-летний харьковчанин после окончания марша стал бросать камнями в людей, которые шли по ул. Сумской после мероприятия.

Полицейские доставили его в Киевский отдел полиции для написания объяснений. В отношении юноши составлен административный протокол по ч. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, в марше приняли участие около 2 тыс. человек, среди которых гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.

Как сообщал УНИАН, порядок во время проведения акции обеспечивали почти 2,5 тыс. полицейских, а также военнослужащие Нацгвардии и курсанты университета внутренних дел.

Одновременно с Маршем равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества в центре Харькова проходил Марш за традиционные ценности. Через некоторое время после старта шествий участники Марша традиционных ценностей начали бросать в участников Марша равенства яйца. В конечной точке участников акций отделял кордон силовиков.