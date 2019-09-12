У руководителя Госэкоинспекции Яковлева прошел обыск

Чиновника обвиняют в завладении 15 миллионами гривень, которые выделили на утилизацию опасных отходов.

Генпрокуратура, Служба безопасности и Государственное бюро расследований провели обыск у руководителя Государственной экологической инспекции Украины Игоря Яковлева.

Правоохранители обыскали рабочий кабинет и дом чиновника.

Как свидетельствует определение Печерского районного суда, Яковлева обвиняют в завладении средствами в особо крупных размерах. Речь идет о 15 миллионах гривень, которые были выделены на утилизацию опасных отходов.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2016-2019 годов служебными лицами АО «Укргаздобыча», а также должностными лицами подразделения компании ГПУ «Полтавгаздобыча» совместно с представителями органов государственной власти и органов государственного контроля разработана и внедрена преступная схема хищения средств АО «Укргаздобыча», - говорится в определении суда.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, подтверждающие незаконные сделки.

Как сообщалось, 11 сентября СБУ разоблачила чиновников «Укргаздобычи» в присвоении средств во время утилизации опасных отходов. Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры по «согласованию» с менеджментом «Укргаздобычи» и бездействия должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды. Средства присваивали во время выполнения договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области. Действиями злоумышленников также нанесен ущерб экологии региона.

В ходе досудебного следствия задокументировано, что фактическая утилизация отходов бурения не осуществлялась.