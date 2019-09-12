"Более 200 звонков за час": глава села под Калиновкой рассказал о панике после новых взрывов

По словам сельского головы, поскольку "у людей в памяти еще свежи события 2017 года", "началась небольшая паника", люди начали сильно волноваться.

После взрывов на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области сельский голова села Павловка Виктор Кособуцкий получил более 200 звонков от местных жителей.

Об этом он сообщил «Обозревателю».

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"Как нам объяснили, взрывы были за счет детонации остатков НП 2017 года. На данный момент пожар практически потушен, остались лишь локальные задымление, ими занимаются", – сказал он.

По словам сельского головы, поскольку у людей в памяти еще свежи события 2017 года", "началась небольшая паника, люди начали сильно волноваться. Я принял более 200 звонков за час. Несколько человек выехали в соседние деревни, но вскоре, когда дозвонились до меня, вернулись обратно".

"Мы уехали, пытались разъяснить ситуацию. Работники сельского совета и общественные активисты распространяли информацию о том, что происходит, в соцсетях, в группах", – рассказал сельский голова.

Он добавил: в связи с ЧП было принято решение прекратить занятия в школе. "Мы позвонили родителями, чтобы они по возможности забрали детей".

Во время предыдущей ЧП на складах в Калиновке, которая произошла в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года, местные жители близлежащих сел были оперативно эвакуированы; обошлось без жертв, но несколько снарядов "приземлилось" в огороды, был поврежден один дом.

Накануне, 11 сентября на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области произошли шесть взрывов. На место ЧП отправилась оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Сейчас ситуация спокойная.