В Киеве найдена машина с итальянскими номерами, из которой расстреляли Бузину

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Александр Терещук.

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"Да, автомобиль найден, на нем номера европейской страны - итальянские", - сказал Александр Терещук.

Отвечая на вопрос относительно мотивов убийства и версий, которые рассматривает следствие, он сказал: "Журналистская деятельность - это первая и основная, вторая - убийство на почве личной неприязни, все остальные будем рассматривать по мере поступления информации".

Ранее народный депутат Антон Геращенко сообщал, что номера на машине были или латвийские или белорусские, но точно не украинские.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве неизвестные убили журналиста Олеся Бузину. Убийство было совершено около 13.20 на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист. По показаниям свидетелей, двое неизвестных ехали в автомобиле, и один из них выстрелил в журналиста.