Свидетель убийства Бузины: Он даже пытался руками закрываться от выстрелов

Такие предположения сделал сосед убитого Виталий Татаренко в комментарии depo.ua.

По его словам, он шел домой на обед.

"Я живу в четвертом подъезде, а Бузина проживал во втором. Но двор у нас был общим. Вроде все было тихо, когда я уже шел с обеда на работу и вдруг я услышал несколько громких выстрелов", - сказал он.

Мужчина отметил, что сразу повернулся и увидел, как в метрах 50-70 от него двое парней стреляют в мужчину.

"Было конечно далековато, но я увидел, что Бузина даже пытался закрываться руками от выстрелов. Все это происходило несколько секунд. После чего один из парней запрыгнул в машину темного цвета, которая была припаркована возле подъезда Бузины. А второй убийца подошел к уже лежащему Бузине и еще один раз выстрелил в него. Видимо, это был контрольный выстрел в голову", - добавил свидетель происшествия.

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По словам Татаренко, после этого и второй убийца запрыгнул в ту же машину и она очень быстро исчезла со двора.

Мужчина говорит, что государственные номера на машине были иностранными.

"Получается, что убийцы ждали Бузину, чтобы расправиться с ним. Хорошо, что я был довольно далеко от места происшествия. Потому, что если бы я был рядом, то меня могли убрать, как свидетеля".

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13.20 в Киеве в районе ул. Дегтяревской двое неизвестных в масках застрелили журналиста Бузину. Следственным отделом Шевченковского райуправления милиции Киева сведения о событии внесены в Единый реестр досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.