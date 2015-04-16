Читатели УНИАН не собираются в Европу на майские праздники - опрос
15:50, 16 апреля 2015Общество
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Большинство читателей группы УНИАН на майские праздники собираются или пойти на пикник или работать на огороде или даче.
Треть читателей все еще имеет деньги на шашлык / Фото: УНИАН
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в группе УНИАН ВКонтакте с 14 по 16 апреля.
Меньше всего желающих оказалось полететь на праздники в Европу или Египет - этот вариант выбрали всего 5% опрошенных (79 человек), отдыхать в Украине и дома перед телевизором намерены 19% (295) и 12,9% (200) соответственно.
Читайте такжеЧитатели УНИАН не верят в отмену виз с ЕС - опрос27,4% (425) читателей собираются сажать овощи, а 35,5% (550) готовы отправиться на пикник с шашлыками в ближайший парк.
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