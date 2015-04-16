Читатели УНИАН не собираются в Европу на майские праздники - опрос

15:50, 16 апреля 2015
Общество
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Большинство читателей группы УНИАН на майские праздники собираются или пойти на пикник или работать на огороде или даче.

Треть читателей все еще имеет деньги на шашлык

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в группе УНИАН ВКонтакте с 14 по 16 апреля.

Меньше всего желающих оказалось полететь на праздники в Европу или Египет - этот вариант выбрали всего 5% опрошенных (79 человек), отдыхать в Украине и дома перед телевизором намерены 19% (295) и 12,9% (200) соответственно.

Читайте такжеЧитатели УНИАН не верят в отмену виз с ЕС - опрос27,4% (425) читателей собираются сажать овощи, а 35,5% (550) готовы отправиться на пикник с шашлыками в ближайший парк.

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