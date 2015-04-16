Читатели УНИАН не собираются в Европу на майские праздники - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в группе УНИАН ВКонтакте с 14 по 16 апреля.

Меньше всего желающих оказалось полететь на праздники в Европу или Египет - этот вариант выбрали всего 5% опрошенных (79 человек), отдыхать в Украине и дома перед телевизором намерены 19% (295) и 12,9% (200) соответственно.

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