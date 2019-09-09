Более 3600 военнослужащих и 600 единиц техники: на этой неделе в Украине стартуют международные учения Rapid Trident-2019

Крупнейший военный контингент будет задействован от Вооруженных Сил Украины.

13 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности начнутся двухнедельные международные учения Rapid Trident-2019, в которых примут участие более 3600 военнослужащих и 600 единиц техники. Кроме подразделений Украины и США, согласование на участие в Rapid Trident-2019 прислали оборонные ведомства Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши, Румынии.

Также в нынешнем Rapid Trident-2019 будут участвовать военнослужащие многонациональной составляющей ЛИТПОЛУКРБРИГ имени великого гетмана Константина Острожского, пишет АрміяInform.

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Крупнейший военный контингент будет задействован от Вооруженных Сил Украины.

«Боевое ядро» будут составлять военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования «Запад». Эта воинская часть была сформирована уже во время боевых действий на Донбассе. Все пехотинцы, которые планируются к участию в военных маневрах, имеют реальный боевой опыт. Также участие в Rapid Trident-2019 примут подразделение Национальной гвардии Украины и отдельные подразделения других силовых структур государства.

От американской стороны участие в учениях Rapid Trident-2019, помимо прочих, будет рота «Дельта». Поэтому армия США непосредственно будет задействована в многонациональном учебном событии под руководством украинского командования.

Согласно сценарию, украинские воины и воинские подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. За время учений военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Еще одним интересным аспектом нынешнего обучения является проведение оценки определенных подразделений Вооруженных Сил Украины в рамках Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО.

Обучение, целью которого является отработка совместных действий в составе миротворческих коалиционных сил, продлится до 28 сентября.

Следует отметить, что международные военные учения такого уровня проходят в рамках программы международного военного сотрудничества «Партнерство ради мира». Большинство учений этой серии, начиная с 1994 года, проходили на территории Международного центра миротворчества и безопасности.

Справка. Rapid Trident -2019 является самым масштабным совместным сухопутным обучением подразделений Вооруженных Сил Украины, других военных формирований Украины (Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Управления Государственной охраны) и военных подразделений иностранных государств.