Налоговая составила список СМИ на проверку в ближайшие три месяца

Государственная налоговая администрация Украины обнародовала перечень средств массовой информации, которые будут проверять на протяжении ІІ квартала 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА, с целью обеспечения прозрачности на всех направлениях деятельности Государственной налоговой администрации Украины и во исполнение требований Указа Президента Украины от 09.12.2000 № 1323 “О дополнительных мерах по беспрепятственной деятельности средств массовой информации, дальнейшему утверждению свободы слова в Украине” на веб-сайте ГНА (www.sta.gov.ua) в подразделе “Навигатор плательщика налога” раздела “Консультационный центр” ежеквартально размещаются Перечни субъектов хозяйствования – средств массовой информации, которые будут подлежать проверке.

В соответствии с пунктом 6.5 Меморандума о сотрудничестве между ГНА Украины и Национальным союзом журналистов Украины от 25 октября 2006 года, члены НСЖУ могут принимать участие в проверках средств массовой информации по их согласию.