В Крым едет все меньше туристов из материковой Украины – пограничники

Пассажиропоток уменьшается в течение всего года.

В августе 2019 году административную границу с временно оккупированным Крымом пересекли 362 тысячи граждан и 53 тысячи автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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При этом в направлении оккупированного полуострова следовали 172 тысячи украинцев, а 190 тысяч направлялись на материковую Украину.

В пресс-службе отмечают, что пограничники фиксируют уменьшение количества граждан на 16 тысяч и автомобилей на 4 600 по сравнению с августом 2018-го.

"Тенденция уменьшения пассажиропотока в КПВВ прослеживается в течение всего текущего года", – информируют в ГПСУ.

В частности, за 8 месяцев 2019 года было оформлено 1,722 миллиона человек, что на 22 тысячи меньше аналогичного периода 2018 года. На 8 100 уменьшилось и количество оформленного транспорта.

"Несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о массовом наплыве туристов из материковой части Украины, отметим, что подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения родственников, решения бытовых вопросов, а также для оформления документов на подконтрольной украинской власти территории, после чего возвращаются в обратных направлениях", – отмечают в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, спецслужбы РФ осуществляют незаконные задержания украинцев во время пересечения административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым и пытаются привлечь их к конфиденциальному сотрудничеству угрозами и шантажом.