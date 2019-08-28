Транспортный коллапс в Запорожье: речная переправа не уменьшила количество пробок (видео)

Такую альтернативу маршруткам ввели на время ремонта плотины.

В Запорожье уже неделю ограничено движение по главной переправе через Днепр — плотине ДнепроГЭСа, половину полос которой перекрыли на ремонт, что привело к траспортному коллапсу.

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Неделю назад заехала на дамбу ремонтная техника, и движение транспорта там сразу ограничили. Город мгновенно стал в пробках.

Чтобы уменьшить количество заторов, городские власти решили запустить речную переправу. Там отныне будет курсировать бесплатный теплоход. Такую альтернативу маршруткам ввели на время ремонта плотины. Именно по ней пролегает самый большой автомобильный мост, который соединяет два берега реки.

Как говорится в сюжете ТСН, запуск переправы не улучшил ситуацию с траспортным сообщением, ведь на маршруте работает лишь один корабль, который совершает по два рейса в каждую сторону - утром и вечером. “Поэтому фактически за сутки теплоход может перевезти лишь 800 человек, а их в Запорожье минимум 700 тысяч”, - отмечают журналисты.

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