На Харьковщине задержали организаторку схемы незаконной поставки продуктов в ОРДЛО

Чтобы избежать уголовной ответственности женщина скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В пограничном с Россией пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская обл.) во время въезда в Украину правоохранители задержали одну из организаторов схемы противоправной поставки пищевой продукции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В частности, следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания.

«Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме «прерванного транзита» через территорию РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 млн грн.

По сведениям спецслужбы, чтобы избежать уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Сейчас следователями СБУ задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ добавили, что Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.