СБУ задержала организаторов "референдума" в Донецкой области

00:13, 15 апреля 2015
Общество
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Контрразведка СБУ задержала трех организаторов незаконного "референдума" в Донецкой области.

Фото УНИАН

Об сообщает пресс-центр СБУ.

"Год назад они активно участвовали в захвате административных зданий в Донецке и других городах области, а также организовывали так называемые "опросы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что один из сторонников террористов после незаконного захвата власти в отдельных районах Донецкой области был назначен на "должность" в "Министерство чрезвычайных ситуаций "ДНР". 

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Другой задержанный, который отличился особой дерзостью и жестокостью еще во время антиукраинских акций в марте-апреле 2014 года, был отправлен в "карательные подразделения", служил в "военной полиции "ДНР". 

Установлено, что боевик принимал активное участие в вооруженных нападениях на силы АТО вблизи донецкого аэропорта и в районе поселка Пески.

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