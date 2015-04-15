СБУ задержала организаторов "референдума" в Донецкой области

Об сообщает пресс-центр СБУ.

"Год назад они активно участвовали в захвате административных зданий в Донецке и других городах области, а также организовывали так называемые "опросы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что один из сторонников террористов после незаконного захвата власти в отдельных районах Донецкой области был назначен на "должность" в "Министерство чрезвычайных ситуаций "ДНР".

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Другой задержанный, который отличился особой дерзостью и жестокостью еще во время антиукраинских акций в марте-апреле 2014 года, был отправлен в "карательные подразделения", служил в "военной полиции "ДНР".

Установлено, что боевик принимал активное участие в вооруженных нападениях на силы АТО вблизи донецкого аэропорта и в районе поселка Пески.