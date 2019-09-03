"Заставили снять эту тряпку": в Германии украинцы поймали мужчину в футболке "ДНР" (видео)

Мужчину заставили снять футболку с флагом "ДНР".

В немецком городе Ульм украинцы заставили мужчину снять футболку с «флагом» террористической организации «ДНР».

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Об этом сообщили участники событий на странице «ХС Харьков» в Facebook. Как выяснилось, мужчина является гражданином Боснии.

«Место события Ульм. Германия. Магазин Penny. Мы с друзьями стояли в очереди в кассу и заметили то, что в Германии увидеть было невозможно - флаг Дыныры. Вышли из магазина и пытались вызвать полицию. Полиция сработала примерно как у нас: приезжайте в участок и напишите заявление. Как они сказали, они граждане Боснии и выпали на мороз», – говорится в сообщении.

Впоследствии, мужчину заставили снять футболку, однако при попытке отобрать ее, мужчина намотал ее на руку и сбежал с помощью велосипеда.

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