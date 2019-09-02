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Одна девушка на 14 парней: в военный лицей имени Богуна впервые приняли девушек (видео)

13:03, 02 сентября 2019
Общество
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Читайте такжеКиевский лицей имени Богуна выпустил три сотни кадетов (видео, фоторепортаж)Как отмечается в сюжете ТСН, такое случается впервые в истории лицея. По словам командиров, никаких уступок во время экзаменов для девушек не было. Накануне же будущие военные офицеры получили свои первые в жизни погоны.

Жизнь в лицее со строгим распорядком: в течение дня длятся обучение и физподготовка. И к первой линейке лицеисток готовили неделю. Но девушки уверяют, что шли в лицей по зову души.

Как сообщал УНИАН, в Украине традиционно отмечают День знаний.

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Теги: #Киев#обучение#военный лицей имени Богунапогода в Киеве