Одна девушка на 14 парней: в военный лицей имени Богуна впервые приняли девушек (видео)
13:03, 02 сентября 2019Общество
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Командиры уверяют, что никаких уступок во время экзаменов для девушек не было.
В военном лицее имени Богуна к обучению впервые приступили девушки
В этом году на первый курс Киевского военного лицея имени Богуна поступили 20 девушек.
Читайте такжеКиевский лицей имени Богуна выпустил три сотни кадетов (видео, фоторепортаж)Как отмечается в сюжете ТСН, такое случается впервые в истории лицея. По словам командиров, никаких уступок во время экзаменов для девушек не было. Накануне же будущие военные офицеры получили свои первые в жизни погоны.
Жизнь в лицее со строгим распорядком: в течение дня длятся обучение и физподготовка. И к первой линейке лицеисток готовили неделю. Но девушки уверяют, что шли в лицей по зову души.
Как сообщал УНИАН, в Украине традиционно отмечают День знаний.
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