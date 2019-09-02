День знаний 2019: поздравления с началом учебного года в стихах, прозе и картинках
В Украине традиционно отмечают День знаний. Учитывая то, что 1 сентября 2019 года пришлось на воскресенье, в школах самостоятельно определялись, когда им проводить праздничную линейку. Именно поэтому много украинских школьников свой первый звонок в этом году услышали сегодня, 2 сентября.
Как отмечается в сюжете ТСН, в новом учебном году учеников ждет достаточно много новаций. Среди них – отсутствие школьной формы и досок почета. Кроме того, отныне оценки будут известны только ученикам и их родителям, а у старшеклассников появится дополнительный урок – финансовая грамотность.
В Министерстве образования надеются, что такие нововведения помогут детям учиться с удовольствием.
Новоназначенная министр образования и науки Анна Новосад в своем видеообращении по случаю начала учебного года отметила, что в Украине уже есть садики и школы, которые дают высокое качество образования и воспитывают счастливых и успешных детей. Более того, она убеждена, что воспитать таких детей могут только успешные, профессиональные и мотивированные учителя.
«Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый ребенок имел доступ именно в такие школы и именно к таким педагогам», – отметила она.
Поздравления с Днем знаний в стихах
Нехай у школі лине срібний дзвін,
Про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім,
Він, наче птах, у небеса злітає!
***
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
***
Осені день перший, самий ранній —
Перші з дерев кружляють листи…
Знають цей день всі як День знань:
Знову до школи збираєшся ти!
***
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято!
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар сумлінно!
Нехай тішаться батьки
За твої «відмінно»!
***
Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
Поздравления с Днем знаний в прозе
Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с днем знаний, с новым учебным годом! Пусть этот год принесет множество новых открытий. Пусть каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
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Вот и настал этот день. День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми все, что было уже сказано, легко осуществится!
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Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делает человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!
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Школьные годы... Пожалуй, это лучшее время в жизни любого человека. С каждым годом мы пополняем свой багаж знаний, который потом несем через всю свою жизнь. В школе мы встречаем первую любовь, лучших друзей и подруг, впервые в жизни принимаем важные решения. Очень хочу, чтобы эти годы запомнились тебе как самая прекрасная пора твоего детства. Желаю тебе найти здесь свой путь в жизни, а также людей, которые будут твоими спутниками в нем!
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Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, замечательных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, здоровья, терпимости и замечательных результатов!
Поздравления учителей с началом учебного года
Перша вчителько,
Уклін наш вам до землі,
Хай прекрасні будуть дні,
Хай минуть вас злі,
На важкій шкільний ви ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!
***
Пусть этот новый год учебный
Несет вам добрые деньки,
Уроки будут интересны,
Пусть не шалят ученики,
Пусть не обидит вас зарплата,
Начальство вам воздаст почет.
Пусть больше счастья, чем когда-то,
Вам год учебный принесет!
***
С днем знаний всех учителей!
Нет на земле людей мудрей.
Хотим, чтоб не угас ваш пыл
И радость каждый день дарил.
Пускай глаза блестят всегда
И не болейте никогда.
***
Это праздник ваш законный,
Вы несете людям свет,
На любой вопрос мудреный
Подготовите ответ.
Принимайте поздравленья
В столь торжественный момент,
Пусть удача и везенье
Будут с вами много лет!
***
С Днем знаний! Мы желаем вам терпения, оптимизма, чтобы вы верили в безграничные возможности даже «троечников», хорошего настроения и пусть его не испортят даже «двойки». Желаем вам такой насыщенной жизни, чтобы вам некогда было вызывать в школу родителей. Желаем вам крепкого здоровья, примерных и ответственных учеников, дружного коллектива!