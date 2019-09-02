День знаний 2019: поздравления с началом учебного года в стихах, прозе и картинках

В новом учебном году украинских учеников ждет достаточно много новаций.

В Украине традиционно отмечают День знаний. Учитывая то, что 1 сентября 2019 года пришлось на воскресенье, в школах самостоятельно определялись, когда им проводить праздничную линейку. Именно поэтому много украинских школьников свой первый звонок в этом году услышали сегодня, 2 сентября.

Как отмечается в сюжете ТСН, в новом учебном году учеников ждет достаточно много новаций. Среди них – отсутствие школьной формы и досок почета. Кроме того, отныне оценки будут известны только ученикам и их родителям, а у старшеклассников появится дополнительный урок – финансовая грамотность.

В Министерстве образования надеются, что такие нововведения помогут детям учиться с удовольствием.

Новоназначенная министр образования и науки Анна Новосад в своем видеообращении по случаю начала учебного года отметила, что в Украине уже есть садики и школы, которые дают высокое качество образования и воспитывают счастливых и успешных детей. Более того, она убеждена, что воспитать таких детей могут только успешные, профессиональные и мотивированные учителя.

«Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый ребенок имел доступ именно в такие школы и именно к таким педагогам», – отметила она.

Поздравления с Днем знаний в стихах

Нехай у школі лине срібний дзвін,

Про новий рік навчальний сповіщає.

Переплелись і сум, і радість в нім,

Він, наче птах, у небеса злітає!

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Осені день перший, самий ранній —

Перші з дерев кружляють листи…

Знають цей день всі як День знань:

Знову до школи збираєшся ти!

***

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято!

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар сумлінно!

Нехай тішаться батьки

За твої «відмінно»!

***

Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

Поздравления с Днем знаний в прозе

Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с днем знаний, с новым учебным годом! Пусть этот год принесет множество новых открытий. Пусть каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

***

Вот и настал этот день. День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми все, что было уже сказано, легко осуществится!

***

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делает человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!

***

Школьные годы... Пожалуй, это лучшее время в жизни любого человека. С каждым годом мы пополняем свой багаж знаний, который потом несем через всю свою жизнь. В школе мы встречаем первую любовь, лучших друзей и подруг, впервые в жизни принимаем важные решения. Очень хочу, чтобы эти годы запомнились тебе как самая прекрасная пора твоего детства. Желаю тебе найти здесь свой путь в жизни, а также людей, которые будут твоими спутниками в нем!

***

Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, замечательных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, здоровья, терпимости и замечательных результатов!

Поздравления учителей с началом учебного года

Перша вчителько,

Уклін наш вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

***

Пусть этот новый год учебный

Несет вам добрые деньки,

Уроки будут интересны,

Пусть не шалят ученики,

Пусть не обидит вас зарплата,

Начальство вам воздаст почет.

Пусть больше счастья, чем когда-то,

Вам год учебный принесет!

***

С днем знаний всех учителей!

Нет на земле людей мудрей.

Хотим, чтоб не угас ваш пыл

И радость каждый день дарил.

Пускай глаза блестят всегда

И не болейте никогда.

***

Это праздник ваш законный,

Вы несете людям свет,

На любой вопрос мудреный

Подготовите ответ.

Принимайте поздравленья

В столь торжественный момент,

Пусть удача и везенье

Будут с вами много лет!

***

С Днем знаний! Мы желаем вам терпения, оптимизма, чтобы вы верили в безграничные возможности даже «троечников», хорошего настроения и пусть его не испортят даже «двойки». Желаем вам такой насыщенной жизни, чтобы вам некогда было вызывать в школу родителей. Желаем вам крепкого здоровья, примерных и ответственных учеников, дружного коллектива!