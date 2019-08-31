Зеленский предлагает отменить «поправки Лозового», разрешить «прослушку» и обыск депутатов

Также президент предлагает исключить из законодательства нормы, которыми без согласия Верховной Рады запрещено проводить обыск народного депутата, досмотр его вещей, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Президент Владимир Зеленский предлагает отменить так называемые «поправки Лозового» в Уголовный процессуальный кодекс и предоставить Национальному антикоррупционному бюро и Госбюро расследований право самостоятельно снимать информацию с телекоммуникационных сетей.

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Об этом говорится в законопроекте № 1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных положений Уголовного процессуального законодательства», зарегистрированном в Верховной Раде 29 августа.

Главой государства определен этот проект закона как неотложный.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс Украины были внесены изменения, которые в средствах массовой информации получили название «поправки Лозового», касающиеся сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении и т.п. Результатом этих изменений стало введение искусственных процессуальных препятствий для расследования преступлений, которое негативно повлияло на состояние правопорядка в стране, а также загруженность судей. Следовательно, указанные нормы УПК должны быть изменены.

Законопроектом вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и связанные с этим изменения в законы «О статусе народного депутата Украины», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О судебной экспертизе», «О радиочастотном ресурсе Украины», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий»(вступает в силу с 01.01.2020 года).

Так, президент предлагает исключить из УПК и Закона «О статусе народного депутата Украины», нормы, которые не соответствуют Конституции, и запрещают без согласия Верховной Рады проводить обыск народного депутата Украины, досмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Также законопроектом предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Кроме того, проектом закона предусматривается изъятие изменений в УПК, которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Предоставление следственному судье, суду при вынесении определения меры пресечения в виде содержания под стражей права не определять размер залога по уголовному производству относительно тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления.

Предоставление прокурору права обратиться (в том числе по результатам ходатайства участников уголовного производства) в суд с ходатайством закрыть уголовное производство, если не установлено лицо, совершившее уголовное преступление, в случае истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, кроме случаев совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни или здоровья лица или преступления, за которое по закону может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Установление положения о том, что судебное разбирательство начинается с объявления прокурором только краткого изложения обвинительного акта.

В законе «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» уточняются административные полномочия директора Национального бюро, а также устанавливаются специальные положения для проведения конкурса на занятие должностей негласных штатных работников бюро.

Справка УНИАН. 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в ряд кодексов (№ 6232).

Среди других при принятии закона была учтена поправка депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, которая предусматривает сокращение сроков досудебного расследования и другие.

Благодаря этим «поправкам Лозового» в УПК была еще больше усилена защита прав подозреваемых и обвиняемых. На практике это приводит к тому, что расследование дел следователями и в судах может длиться годами путем манипуляций нормами УПК со стороны адвокатов обвиняемых и подозреваемых.

Кроме того, руководители НАБУ и ГБР неоднократно сетовали на то, что их ведомства лишены права самостоятельно снимать информацию с каналов связи в рамках расследования дел и вынуждены просить о таких действиях СБУ.