В Одессе стартовал Марш равенства, есть первые задержанные (фото, видео)

В шествии принимают участие не менее 350 человек.

В Одессе, на Приморском бульваре, стартовал Марш равенства за права ЛГБТ- сообщества, есть первые задержанные.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен (не менее 350) участников марша начали шествие с огромным флагом -радугой – символом ЛГБТ- сообщества, под лозунгами: «Счастливые люди – счастливый город» и «Права человека — превыше всего».

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Колонна движется по Приморскому бульвару.

Участникам шествия стремятся чинить препятствия представители отдельных религиозных и радикальных организаций. Особо активных молодых людей оттеснили правоохранители. Нескольких из них, проявлявших гиперактивность и выкрикивавших откровенные оскорбления, полиции пришлось задержать.

По словам организаторов Марша равенства, такая походка проводиться в Одессе в четвертый раз.

«Это правозащитное мероприятие, направленное на привлечение внимания жителей города и гостей к той дискриминации, с которой сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества», — сказала руководитель оргкомитета «Одесса Прайд» Анна Леонова.