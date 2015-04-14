Командир военного, совершившего смертельное ДТП в Константиновке, не признает своей вины

Об этом он заявил после заседания суда, сообщает 112.ua.

"Получается, что водитель - мой подчиненный, и я посадил его за руль данной машины, якобы посадил. Но перед тем мне поступил приказ приехать и получить МТ-ЛБ, машину, совершившую ДТП. Я взял самого, можно сказать, опытного водителя, который уже неоднократно на передовой ездил на данной машине. Инкриминируют то, что именно я виновен в том, что он сел за штурвал. Когда он садился за штурвал, я его даже видел, а солдаты некоторые его видели, то я бы не сказал, что он был пьян", - отметил Рак.

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Отмечается, что командиру грозит до семи лет лишения свободы, водителю - до пяти. Водитель свою вину полностью признал.

Согласно сообщению, сторона защиты Рака будет и впредь отстаивать позицию, что его незаконно обвиняют в данном ДТП.

Напомним, 16 марта в Константиновке Донецкой области произошла авария при участии украинских силовиков. Боевая машина десанта (БМД) осуществила наезд на женщину, проходившую с детьми, в результате чего погиб ребенок 2008 года рождения.

В Генштабе заявляли, что военнослужащий, который был за рулем боевой машины, сбившей 8-летнюю девочку в Константиновке Донецкой области, по предварительным данным, находился в нетрезвом состоянии.