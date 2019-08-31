СБУ не расследует продажу дневников с картой Украины без Крыма
Служба безопасности Украины не занимается расследованием по факту продажи дневников с картой Украины без Крыма в магазинах сети гипермаркетов Metro в Киеве.
Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Крым.Реалии.
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«По состоянию на дату запроса (13.08 - Крым.Реалии) по указанным в вашем запросе обстоятельствам следственными органами безопасности уголовные производства не расследуются», - говорится в ответе СБУ.
При этом в ведомстве уточнили, что были приняты меры для возвращения и утилизации данной продукции.
Ранее в соцсети появилась информация и фотодоказательство, что в столичном супермаркете Metro продают дневники с картой Украины без Крыма.