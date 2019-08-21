Дело cумского прокурора-взяточника отправили в суд – ГБР

Адвокат обвиняемого, через которого прокурор вымогал 3500 долларов взятки, дал против него показания.

В деле прокурора Сумской местной прокуратуры, которого Госбюро расследований задержало на взятке еще в конце июля, появились новые подробности.

Об этом в своем посте в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Вручили прокурору обвинительный акт и сегодня отправили дело в суд. Адвокат дал обвинительные показания, так что ожидаем вердикт суда", - написала она.

Она также отметила, что перед законом прокурор будет отвечать по ч. 3 ст. 368 УКУ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как писали ранее, сумской прокурор требовал и получил взятку от обвиняемого, дело которого по апелляции прокуратуры было отправлено в суд уже в третий раз. Деньги он получил за заключение соглашения о признании виновности, согласно которой обвиняемый получит наказание, не связанное с лишением свободы. Брал взятку через адвоката обвиняемого, которому должен был денег. Таким образом он намеревался не только подзаработать, но и решить вопрос с долгом.