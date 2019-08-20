В оккупированном Крыму внезапно умер известный сепаратист (фото)
11:47, 20 августа 2019Общество
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Пропагандисту было 59 лет.
Причины смерти сепаратиста не называют / Соцсети
19 августа в оккупированном Симферополе умер известный пропагандист, один из основателей сепаратистского движения "Севастополь-Крым-Россия" Святослав Компаниец.
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Он с 2005 года открыто выступал за аннексию украинского полуострова Россией. Отдельные члены его организации были задержаны СБУ по статье "сепаратизм", сообщает издание "Примечания".
О причинах смерти пропагандиста СМИ оккупантов не сообщают. Пропагандисту Святославу Компанийцу было 59 лет.
Ранее В оккупированном Крыму пропал бывший заместитель коллаборанта Аксенова Владимир Серов.
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