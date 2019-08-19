Трагедия 2 мая в Одессе: двух участников беспорядков выпустили из СИЗО

Необходимая сумма денежного залога была собрана "Оппозиционным Блоком - За Жизнь".

Из Николаевского следственного изолятора после уплаты денежного залога вышли двое участников массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе – россиянин Евгений Мефедов и одессит Сергей Долженков (прозвище Капитан Какао).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил отец адвоката обвиняемых Валентина Рыбина – адвокат Владимир Рыбин.

«Евгений Мефедов и Сергей Долженков на свободе. Адвокат Валентин Рыбин, внесший сегодня необходимую сумму залога, собранную «Оппозиционным Блоком - За Жизнь» при самом непосредственном и активном участии депутата ВР Николая Скорика, сумел до 12:00 оформить множество бумаг, бумажек и бумажонок и предоставить их в Николаевский СИЗО», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске (бывший Ильичевск) двоим оправданным фигурантам – украинцу Сергею Долженкову, известному как Капитан Какао, и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.

В январе 2018 года в прокуратуре Одесской области заявили о завершении расследования в отношении этих фигурантов и направлении в Киевский районный суд Одессы обвинительного акта. Долженков и Мефедов продолжали находиться в Николаевском СИЗО.

Апелляция по всем оправданным (19 человек) рассматривает Апелляционный суд Николаевской области, дело Мефедова и Долженкова – Центральный райсуд Николаева, который на прошлой неделе смягчил им меру пресечения, определив залог – по 150 тыс. грн каждому.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.