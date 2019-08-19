Пожар в Одессе. Горели и гореть будем

Снова трагедия в самой востребованной на сегодня в летний период Одессе - пожар в отеле «Токио Стар». Девять человек погибли, в том числе – ребенок. Еще девять человек госпитализированы, все в тяжелом состоянии. Правоохранители уже задержали владельца «гостиницы», известного предпринимателя Вадима Черного, проведен обыск остальных его бизнес-структур, задержана управляющая и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом. Так сказать, разбираются.

Очень хорошо засело в памяти, как разобрались с пожаром в 2017 году в детском лагере «Виктория». Тогда в огне живьем сгорели трое детей. Так никто и не наказан. Более того, в августе этого года, после трагедии, в лагерь приехали на отдых дети – 103 ребенка, в основном, по словам начальника городского департамента образования и науки Елены Буйневич, - льготники. Без вопросов – кого бы еще отправили в лагерь с такой репутацией – только нуждающихся. Но и к ним вопрос, точнее, к их родителям – как решились?

Очень хорошо засело в памяти, как разобрались с пожаром в 2017 году в детском лагере «Виктория». Тогда в огне живьем сгорели трое детей. Так никто и не наказан

Вот и сейчас с пожаром в отеле «разберутся». Как и с тем, что 17 августа, когда произошло ЧП, не вышли на линии трамваи 10 маршрутов. Как сообщил «Одегорэлетротранс», из-за пожара трамвайное депо №1, которое граничит с гостиницей, было полностью обесточено. Именно сейчас прокуратура выясняет, кто же разрешил открыть отель в бывшем трамвайном цехе и почему никто не был наказан за грубые нарушения строительных и противопожарных норм.

«В 2009 году получено разрешение МЧС на ввод его в эксплуатацию и использование. При осмотре места происшествия уже невооруженным глазом видно, что там есть большие вопросы к использованию его, как гостиничного комплекса», - заявил на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко.

Да уж – бросились «выводить на чистую воду» нарушителей. Но, помимо вопросов к правоохранительным органам, они есть и к желающим «отдохнуть». Про этот «эконом-класса» отель постояльцы постоянно писали негативные отзывы в соцсетях – комнаты без окон и такие тесные, что телевизор стоит фактически в санузле, пустые подставки для огнетушителей и розетки с оголенными проводами.

Именно сейчас прокуратура выясняет, кто же разрешил открыть отель в бывшем трамвайном цехе и почему никто не был наказан за грубые нарушения строительных и противопожарных норм

Но наших людей эти комментарии не смущали. Видимо, бонус – предлагаемый отелем бесплатный завтрак – сделал свое дело. И не смутил тот факт, что отель для его жильцов – ловушка. Почему так был востребован такой сервис в течение 10 лет в центре Одессы? Ответ прост – «шара». Вот только эта «шара» - как оказалось – имеет ценой жизнь. Особенно показательны обсуждения самих одесситов на сайтах.

Так, Евгений Натоптанный‎ пишет в Фейсбуке: «Арестовали еще троих. Помимо владельца, ночью задержали управляющего «Зиркой» - Валентина Ивановна и двоих техников. Повторяются события «Виктории», владелец, безусловно, виноват и должен отвечать. Но сотрудники – это наемные работники, как вы или я, их наняли в уже функционирующую гостиницу, со всеми имеющимися нарушениями. И они что, должны были отказаться там работать? Ну так наняли бы других. Главный виновник – деградировавшая административно-государственная система. Та же ГСЧС, которая теперь рассказывает, что их в июле не пустили... Гостиница, которая одно сплошное нарушение, работала 10 лет - вас туда все эти годы не пускали? Системный контроль развален, а коррупция наоборот систематизировалась, поэтому горело, горит, и будет гореть. А массовая проверка, которую сейчас запустили, обернется лишь поводом покошмарить и сбить бабла. Опять же, как после «Виктории» - тогда тоже проверяли, но никого «не закрыли», не лишен лицензии. Внепланово забашляли и работают дальше...».

Кошмарить бизнес искусственными проверками с целью изъятия мзды нельзя, но и порождать хаос в этой сфере тоже недопустимо

Согласна полностью. От того, кого сейчас посадят, никому из близких погибших легче не будет. Государство полностью потеряло контроль над таким «курортным» сервисом. Да, кошмарить бизнес искусственными проверками с целью изъятия мзды нельзя, но и порождать хаос в этой сфере тоже недопустимо.

Как это делается, к примеру, в Польше: хозяин отеля должен принести в контролирующие органы все необходимые документы, потом – внеплановая проверка, нарушил – «черная метка», то есть – лицензии лишен. И дальше в этой сфере работать станет невозможным. А что у нас: за справку – «конверт», за проверку – «конверт», за продление лицензии – «конверт». А за всем этим – человеческие жизни, которых были лишены постояльцы отеля. И, конечно же, вопрос к отпускникам – неужели в погоне за дешевизной совершенно лишаемся способности думать? Ведь, как известно, бесплатный сыр – только в мышеловке.

Нана Черная