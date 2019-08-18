На Ивано-Франковщине взяли на рэкете криминального авторитета

Уроженец Калуша требовал у предпринимателя 70 тысяч долларов.

Вечером 16 августа в Калуше Ивано-Франковской области по подозрению в рэкете задержали криминального авторитета. Его разоблачили, в частности, в систематическом вымогательстве крупных сумм денег с представителей коммерческих структур.

Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Правоохранители установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, включая контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для «выбивания» несуществующих долгов с предпринимателей. В случае неуплаты денег он угрожал коммерсантам насилием и физической расправой.

Рэкетира задержали на одной из центральных улиц Калуша во время получения им 10 тысяч долларов от предпринимателя. Эта сумма была очередным «траншем», всего злоумышленник требовал от бизнесмена 70 тысяч долларов.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Готовится избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.