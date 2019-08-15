В Житомире арестован активист, который требовал у директора лесхоза 30 тысяч долларов, пугая Зеленским

Арестованный может войти на свободу, заплатив более 200 тыс. грн залога.

В Житомире взят под стражу с правом внесения залога местный активист, который за необнародование компромата на директора лесхоза требовал от него 30 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, такое решение сегодня принял Королевский районный суд Житомира.

«Сегодня суд в Житомире постановил взять под стражу с правом внесения залога в 200 тыс. 700 грн активиста, который требовал у директора лесхоза 30 тыс. долл.», - отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что вчера задержанному было сообщено о подозрении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как стало известно УНИАН из собственных источников в правоохранительных органах, активист угрожал директору одного из лесхозов обнародовать компромат накануне поездки в Житомирскую область президента Владимира Зеленского. Речь идет о руководителе общественной организации «Защита и справедливость», который также является руководителем ОО «Молодежное объединение «Молодая оппозиция».

Отмечается, что задержали злоумышленника в ресторанном комплексе «Гайки» на Новом бульваре. Увидев правоохранителей, он пытался спрятать только что полученные деньги в нижнем белье.

Заместитель Олевского городского головы Александр Николайчук в Facebook рассказал, что задержанный систематически срывал заседания Житомирского областного совета, за деньги лоббировал коммерческий интерес различных компаний, создавал искусственные проблемы руководителям государственных, коммунальных и частных предприятий и за отдельную плату обязывался «замять» проблему.

Как сообщал УНИАН, 13 августа в Житомире правоохранители задержали председателя общественного совета при Житомирской областной государственной администрации, который требовал 30 тысяч долларов у директора одного из районных лесхозов.

В случае неуплаты денег он угрожал обнародовать в интернете и в соцсетях якобы компрометирующую директора информацию накануне поездки руководства государства в Олевский район области. Правоохранители задержали активиста в ресторане в центре Житомира после получения очередного «транша» в размере 5,5 тыс. долл.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочей поездкой в Житомирской области. В частности, он раскритиковал силовые структуры региона за низкие темпы борьбы с незаконной добычей янтаря и вынудил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского подать в отставку из-за такой ситуации в регионе.