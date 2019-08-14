«Я для вас царь и бог»: В Одессе судья обматерил полицейских (видео)

В Одессе активисты обнародовали видеозапись матерящегося судьи при попытке полицейских составить протокол о совершении им ДТП.

В Одессе активисты обнародовали видеозапись, на которой судья Пятого апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан при составлении полицейскими протокола о совершении им дорожно-транспортного происшествия высказывается в их адрес нецензурными словами.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее видео вчера в Facebook опубликовала Одесская организация ВО «Автомайдан».

Данное видео сделано в мае, когда правоохранители остановили Запорожана недалеко от его дома, чтобы составить протокол в связи с ДТП, совершенным в январе. По данным активистов, в момент его совершения судья был за рулем Mercedes ML250.

«Очередной «мастер-класс» наглого общения с полицейскими от одесских судей и все, что нужно знать о судебной реформе. Это диалог между судьей Одесского апелляционного административного суда Дмитрием Запорожаном и полицейскими», - заявили в организации.

На видео запечатлено, как полицейские обращаются к находящемуся возле автомобиля водителю по имени отчеству (Дмитрий Валерьевич), но тот в резкой форме отказывается с ними общаться. При этом, применяя нецензурную лексику, заявляет, что он для правоохранителей «царь и бог».

Полицейский пытается успокоить нарушителя и призывает уважать сотрудников правоохранительных органов.

В частности, на видео слышно, как полицейский произносит: «Как вы себе позволяете общаться с сотрудниками полиции?». Судья отвечает: «Могу себя позволить».

В организации утверждают, что после совершения ДТП (столкновения с другим автомобилем) Запорожан покинул место происшествия.

«Кстати, автомобиль в декларации судьи отсутствует... 28 сентября 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Запорожана добродетельным и соответствующим должности судьи», - сказано в сообщении.

В правоохранительных органах УНИАН подтвердили факт случившегося, отметив, что видео снято в мае текущего года, а мужчина «в кадре» - якобы сын бывшего ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана. Как отмечается, судья не справился с управлением и врезался в припаркованный во дворе автомобиль. При этом Запорожан-младший отрицает свою причастность к данному ДТП, а суд не признал его виновным.

Потерпевшей стороной является одесситка Анастасия Гринь, которая рассказала УНИАН, что ДТП произошло в январе текущего года на Французском бульваре. По ее словам, ее автомобиль был припаркован в районе дома №22, когда в него врезалась иномарка судьи.

Женщина пояснила, что раньше не хотела обнародовать случившееся, но сейчас считает, что без предания гласности у дела нет перспективы.

По ее словам, имеется целый ряд доказательств, подтверждающих, кто и когда совершил ДТП, дело рассматривал изначально Приморский районный суд Одессы. Но Запорожан ни на одно из заседаний не явился и утверждает, что в его действиях нет состава преступления.

«В результате в Приморском суде дело просто закрыли, но мы его обжаловали. Сейчас в апелляционную инстанцию Дмитрий Запорожан также не является», - сказала Гринь, пояснив, что видео сделано в тот момент, когда патрульные хотели составить соответствующий протокол.

Она также акцентировала, что суть, в первую очередь, не в материальном убытке, а еще и в том, что судья ее оскорбляет и угрожает.

«Он мне сказал, например, «чтоб ты сдохла со своими детьми. Можете себе представить? И это говорит судья, который сам является отцом малолетних детей», - подчеркнула Гринь.

Следующее заседание запланировано на конец сентября.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика