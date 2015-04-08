Читатели УНИАН не верят в отмену виз с ЕС - опрос
12:42, 08 апреля 2015Общество
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Отмена виз и введение безвизового режима между Украиной и ЕС пока невозможно.
REUTERS
Так считает более половины из 1704 читателей УНИАН, которые приняли участие в опросе в группе агентства ВКонтакте.
"Нет, это сейчас невозможно" ответили 52,9% опрошенных (901 человек).
Читайте такжеПредставительство ЕС: война и оккупация - не помеха для отмены визового режимаНаряду с этим, другая половина участников опроса ожидает определенного прогресса в этом вопросе.
12,6% (215) ожидает упрощения оформления долгосрочных виз, 15,7% (268) считают, что на Рижском саммите в мае только определят дату отмены виз, а 18,8% (320) ждут отмены виз для определенных категорий граждан.
Опрос проводился с 6 по 8 апреля.
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