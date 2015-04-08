Боец батальона «Збруч» за отказ выполнять приказ командира приговорен к 2,5 годам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины, соответствующее решение в конце прошлой недели вынес Апелляционный суд Тернопольской области, оставив без изменений приговор Тернопольского горрайонного суда от 21.01.2015.

Горрайонный суд признал виновным военнослужащего батальона территориальной обороны Тернопольской области «Збруч» в совершении преступления, предусмотренного ст.402 ч.1 УК Украины (неповиновение) и присудил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Предварительно было установлено, что в июне 2014 года боец батальона, находясь на территории воинской части в состоянии алкогольного опьянения, в категорической форме отказался выполнить устные приказы командира воинской части о проведении формы в порядок, выбытия в расположение роты и следования к зональному отделу Военной службы правопорядка.

Кроме того, 4 августа 2014 солдат Т. устно, а 7 августа 2014 письменно отказался выполнить письменный приказ командира воинской части об убытии личного состава воинской части в пункт выполнения задач по назначению в Херсонскую область.