Одесский лагерь "Виктория" впервые после гибели трех девочек в пожаре принял детей

Спустя почти 2 года после пожара детский лагерь снова заработал.

Одесский лагерь "Виктория" впервые после пожара, который произошел в 2017 году и унес жизни трех детей, снова открылся.

Как сообщает Думская, первая после трагедии смена прибыла в детское учреждение 9 августа.

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По словам начальника городского департамента образования и науки Елены Буйневич, смена состоит из 103 человек. Преимущественно это дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в одесском лагере «Виктория», которая произошла 15 сентября 2017 года, погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Правоохранители открыли несколько уголовных производств, в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор.