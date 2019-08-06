На ремонте киевского детсада разворовали более двух миллионов гривень

Для реализации оборудки злоумышленники подделали акты и справки выполненных на объекте работ.

В Киеве в ходе ремонта дошкольного учебного заведения разворовали свыше 2 миллионов гривень.

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Как сообщили УНИАН в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, завершено досудебное расследование по факту хищения более 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт детсада в одном из районов столицы.

В СБУ установили, что представители архитектурно-строительной компании после победы в тендере на проведение капремонта детского сада заключили договор о выполнении соответствующих работ на 10 млн грн. «Однако, по заключению экспертов, подрядная организация «недоработала» на объекте более 2 млн гривень. Для реализации сделки злоумышленники подделали акты и справки выполненных работ», - говорится в сообщении.

Бывшему директору частного предприятия-подрядчика и должностному лицу, которое проводило технический надзор при осуществлении строительных работ, объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в отношении обоих фигурантов дела направлен в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.

Ранее журналисты рассказали об эксплуатации детей и хищении средств в столичном Святошинском детском доме-интернате.