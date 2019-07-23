Журналисты рассказали об эксплуатации детей и хищении средств в столичном детском интернате (видео)

На нужды учреждения в этом году выделили 48 млн грн, однако воспитатели вынуждены проводить косметический ремонт в помещениях за свой счет.

Воспитанники Святошинского детского дома-интерната живут в неприемлемых условиях, а директор заведения является фигурантом уголовного дела о хищении имущества и злоупотреблении служебным положением.

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Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». Так журналисты своими глазами увидели условия, в которых живут дети-сироты и инвалиды, в то время как воспитатели вынуждены проводить в заведении косметический ремонт за собственные средства. Вместе с тем, в этом году на нужды интерната выделено 48 млн грн бюджетных средств.

Одна из воспитательниц учреждения рассказала о фактах незаконного использования труда детей-инвалидов. Они клали в интернате бетонную плитку. Женщина обращалась с заявлением в полицию, однако это не дало никаких результатов. Начали всплывать и новые подробности. Так, дети-сироты якобы ездили к директору интерната Сергею Лактионову на дачу - возили туда деревянные бревна и делали ремонт.

Журналисты показали на территории заведения недострой, на возведение которого из бюджета было выделено более 7 млн грн. Впрочем, строительство так и не было завершено. Журналисты нашли в реестре уголовное дело относительно этого здания. Речь в производстве идет о нецелевом использовании средств, хищении имущества и злоупотреблении служебным положением директором Интерната.

Директор заведения комментировать уголовное дело журналистам не захотел.

Родители и воспитатели рассказали журналистам, что Лактионова назначили директором интерната с подачи недавно уволенного директора Департамента социальной политики КГГА Юрия Крикунова. Последнего журналисты обвиняют в причастности к созданию «бизнеса» по отъему квартир у пенсионеров.

В настоящее время по поручению мэра столицы в отношении учреждения проводится служебное расследование.

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